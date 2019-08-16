В июле 2019 года в Арктике к северу от Полярного круга зафиксировали +34,8 градусов по Цельсию. Такая температура является аномально высокой для арктического региона. Об этом передает Gizmodo со ссылкой на метеостанцию Национальной администрации океанических и атмосферных исследований (NOAA) в Швеции.

Жара была зафиксирована 26 июля в небольшой шведской заставе Маркусвинса, которая расположена на южной окраине полярного круга. Климатолог NOAA Дик Арндт заявил, что данные были проанализированы Шведским метеорологическим и гидрологическим институтом. Результаты показали, что подобная температура "оказалось рекордно высокой к северу от полярного круга" – подобных высоких значений в истории наблюдений не значилось.

Для сравнения, самая высокая температура, зарегистрированная в Киеве в июне, составляла 34 градуса по Цельсию. Причем температура выше +30 градусов держалась в столице на протяжении 14 дней. Также в июне был побит столетний рекорд жары ночью, когда градусник не опускался ниже +20,1 градуса.

Как сообщают ученые-климатологи из Швеции, жара распространилась намного дальше метеостанции и охватывает почти всю Арктику. В США сообщают, что в Аляске в июле был зафиксирован свой самый жаркий месяц за всю историю страны. Жара привела к сильному лесному пожару, и дым от этих огней охватил Анкоридж и Фэрбенкс, у первого из которых было самое холодное лето в истории, по словам эксперта по погоде Аляски Рика Томана. Температурные рекорды ударили по фауне: животные истощены, многие виды, приспособленные к холодному климату, начали погибать, например, лосось и моржи.

В Северном Ледовитом океане фиксируют наименьший ледовый покров морского льда – его площадь сократилась на шокирующие 19,8%, что даже больше, чем было зафиксировано в 2012 и 2015 годах, когда тоже устанавливались температурные рекорды.

Фото: twitter.com/NOAA

Июльская арктическая жара является частью более широкой глобальной тенденции, обусловленной глобальным потеплением вследствие загрязнений. Данные NOAA подтвердили, что июль был самым жарким месяцем на Земле в истории метеонаблюдений, когда температура была на 0,95 градуса по Цельсию выше среднего уровня XX века. Климатолог Роберт Роде заявил, что есть 90% вероятность, что 2019 год станет вторым самым жарким за всю историю наблюдений, отставая только от 2016 года.

Как сообщала "Страна", балканская жара заставила европейцев прятаться и не выходить на улицу. В центре Белграда улицы в течение дня были пустыми. Многие охлаждались в реках Дунай и Сава. В парках столицы Сербии установили цистерны с питьевой водой.

Отметим, что со сводов Нотр-Дама начали падать камни из-за аномальной жары в Париже.