Супруга бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева Раиса стала фигуранткой уголовного дела. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Сегодня я узнала, что уголовное дело возбуждено и на меня", - заявила Атамбаева журналистам в пятницу, но эта информация пока не имеет официального подтверждения.

По словам Раисы Атамбаевой, уголовное дело связано с бывшим заведующим отделом судебной реформы и законности аппарата президента Кыргызстана Манасом Арабаевым. "Я знала, что политика - грязное дело. Я даже не знаю, где какой суд находится. Будучи первой леди, я работала, чтобы никуда не вмешиваться", - добавила Атамбаева.

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Известно, что 2 июня Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) Кыргызстана по подозрению в коррупции задержал Манаса Арабаева, который был освобожден от должности в середине мая с формулировкой "в связи с утратой политического доверия".

По данным спецслужбы, Арабаев, занимая должность в аппарате президента, злоупотреблял положением в интересах отдельных преступных групп, осуществивших рейдерский захват объектов предпринимательства иностранных инвесторов в Бишкеке.

Арабаев дал показание против Раисы Атамбаевой. По его словам, она вмешивалась в судебный процесс по делу одной из строительных компаний в Бишкеке, которая принадлежала международной горнорудной организации "Синхуа".

Неправительственные организации Кыргызстана и представители оппозиции неоднократно требовали отставки Арабаева, заявляя, что он контролирует судебную систему республики и решения, выносимые судами, вплоть до личного участия в написании приговоров.

Арабаев был назначен на должность заведующего судебным отделом экс-президентом Кыргызстана Атамбаевым, в связи с чем представители НПО утверждали, что именно завотделом курировал вынесение судебных решений в отношении оппонентов бывшего главы государства.

Ранее "Страна" писала о том, что в Кыргызстане экс-президента Атамбаева официально обвинили в подготовке госпереворота.

Также мы сообщали, что Экс-президента Кыргызстана Атамбаева обвинили в убийстве спецназовца