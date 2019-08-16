Генеральная прокуратура (ГПУ) остановила расследование уголовного производства в отношении участника Евромайдана Ивана Бубенчика, подозреваемого в убийстве полицейских на Майдане. Об этом говорится в ответе ГПУ на запрос Украинских новостей.

"Досудебное расследование в вышеуказанном уголовном производстве на данный момент остановлено на основании п. 3 ч. 1 ст. 280 Криминального процессуального кодекса (выполнение процессуальных действий в порядке международного сотрудничества)", - сообщили в ГПУ.

В ведомстве добавили, что обвинительный акт в отношении Бубенчика в суд не передавали. Также не направлено в суд ходатайство об освобождении его от уголовной ответственности на основании закона "об амнистии евромайдановцев".

Напомним, в 2016 году Бубенчик заявил в интервью, что утром 20 февраля 2014 года совершил несколько выстрелов из здания консерватории, убив двоих силовиков и ранив третьего.

Фильм с интервью вышел летом 2016 года, но задержали Бубенчика спустя полтора года, когда он пытался выехать из Украины в Польшу. После разгоревшегося скандала – подключились активисты Майдана - Генпрокуратура изменила стрелку статью и подвела его под амнистию.

Так, утром 5 апреля подозрение с Бубенчика было снято, а ходатайство об аресте отозвано, однако в тот же день было объявлено новое подозрение. В новой интерпретации ему вменялось совершение преступлений в части незаконного хранения оружия (ч.1 ст.263 УК Украины) и покушение на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст.348 УК Украины).

Не подпадающая под "амнистию майдановцев" квалификация действий активиста по ч.2 ст.115 УК Украины ("Умышленное убийство") из нового варианта "пидозры" исчезла. Ходатайство об избрании активисту меры пресечения в ГПУ решили не подавать. Более подробно о том, как "стрелок с Майдана" проделал путь от фантазера до убийцы, которому Луценко отпустил грехи читайте в материале "Страны".

Также мы разбирались, к каким последствиям приведет дело "майдановского стрелка" Бубенчика.