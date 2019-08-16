В канадском Квебеке произошло воздушное ЧП, которое могло закончиться трагедией. Здесь у спортсменки не раскрылись главный и запасной парашюты, когда она совершала прыжок с высоты более 1,5 км. Она упала в лесистую местность, после чего была госпитализирована в больницу с несколькими переломами, включая перелом позвонков. Об этом передает УНН.

Местная полиция сообщила, что жизнь женщины вне опасности. По данным журналистов, она падала с высоты более 5000 футов (около 1 524 метров). У нее ранее был опыт прыжков с парашютом.

В настоящее время проводится расследование с целью установить, является ли происшествие преступной халатностью. Травмы парашютистов редки. По данным Ассоциации парашютистов США, из каждых 1 536 прыжков с парашютом в США в 2018 году травма была примерно одна - всего 0,07% от общего числа прыжков.

Как сообщала "Страна", в Швеции при крушении спортивного самолета погибли пилот и восемь парашютистов. Самолет модели GA8 Airvan вылетел из аэропорта Умео в воскресенье в 13:30. Спустя полчаса пилот подал сигнал тревоги, после чего воздушное судно упало.

Напомним, что появилось видео, как спасатели снимают парашютиста, зацепившегося за опору при прыжке с высотки в Киеве.