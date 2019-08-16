Датские политики расценили сообщение об интересе президента США Дональда Трампа к покупке Гренландии, которая является автономией в составе королевства, как неправдоподобную шутку. Соответствующую позицию экс-члены правительства Дании изложили в пятницу, 16 августа, на своих страницах в Twitter.

"Это, должно быть, первоапрельская шутка - но совсем не в сезон!" - написал бывший премьер-министр Ларс Лёкке Расмуссен.

"Трамп покупает Гренландию?! Надеюсь, шутка, но в остальном ужасная мысль с риском милитаризации Гренландии и меньшей независимости гренландского народа - помимо большой потери для Дании", - считает экс-министр иностранных дел Мартин Лидегор.

"Н-да. Но я думаю, что мы сохраним наши 370 млн баррелей земли", - с намеком отметил бывший министр развития Сорен Пинд.

Фото: twitter.com

Напомним, появилась информация о том, что президент США Дональд Трам всерьез рассматривает возможность покупки острова Гренландия, который сейчас принадлежит Дании. Он даже попросил провести правовую экспертизу данного проекта.

Также мы сообщали, что Дональд Трамп похвастался, что побил в Нью-Гэмпшире зрительский рекорд самого Элтона Джона.