Суд признал законным закрытие Национальным антикоррупционным бюро уголовного производства по факту возможных злоупотреблений и служебной халатности премьер-министра Владимира Гройсмана. Об этом говорится в материалах суда, передают Украинские новости.

Согласно документу, НАБУ проводило досудебное расследование по ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса с 23 ноября 2018 года. Из материалов дела усматривается, что 25 января детектив НАБУ Черенкова закрыла дело в связи с отсутствием в действиях Гройсмана состава уголовного преступления.

Из постановления детектива следует, что в ходе расследования проверялись возможные злоупотребления и служебная халатность премьер-министра в связи с принятием Кабинетом Министров распоряжения № 376-р от 07.06.2017 о передаче здания санатория в Моршине Львовской области в управление Государственной пограничной службы.

В ходе расследования дела детектив не установил факт причинения ущерба государственным интересам в результате принятия распоряжения, что свидетельствует об отсутствии объективных и субъективных признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса.

На это решение НАБУ была подана жалоба в суд, в которой истец просил отменить закрытие дела в отношении Гройсмана и возобновить расследование, однако в июне суд отклонил жалобу и признал, что дело было закрыто на законных основаниях.

Напомним, что Гройсман отрицал наличие у НАБУ дела против него по факту подделки диплома о высшем образовании.

Также мы писали о том ,что суд отменил закрытие дела по злоупотреблению Гройсмана и членов Кабмина.