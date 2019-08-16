Президент Национального олимпийского комитета Италии Джованни Малаго предупредил, что страну могут не допустить к летней Олимпиаде 2020 года в Токио (Япония), а также лишить возможности принять зимние Игры-2026 из-за нового закона о спорте и острого внутриполитического кризиса. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на Tuttosport.

"Я обеспокоен олимпийским будущим итальянского спорта. Сгустились черные тучи. Причины - политический кризис, неясность состава будущего правительства и неприятие Международным олимпийским комитетом (МОК) закона о реформе спорта, который одобрил парламент", - приводит слова Малаго.

Малаго подчеркнул, что итальянским спортсменам могут запретить выступать под национальным флагом в Токио в 2020 году. Проблемы в отношениях между Римом и Международным олимпийским комитетом начались в августе, когда итальянский парламент окончательно одобрил закон о реформе системы спорта. Ответным шагом МОК может стать отстранение сборной от участия в ОИ-2020.

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"Нам нужен определенный план, мы, скажем, готовы за 3-4 года все построить, и тогда можем быть в очереди и принять Олимпиаду. Мы должны быть амбициозными", - подчеркнул президент.