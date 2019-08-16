Разбойное нападение совершено на автомобиль, который перевозил табачные изделия из Мелитополя в Херсон. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что автомобиль двигался по автодороге между селами Нижнесерогозского района, когда на дорогу вышел неизвестный мужчина в маске, камуфляже и с автоматом. Угроза оружием заставила водителя автомобиля остановиться. После этого нападавший сковал водителя наручниками и попытался открыть сейф, встроенный в кузов авто. Однако сделать ему этого не удалось. Злоумышленник забрал тогда 100 блоков сигарет и деньги, которые были у водителя, и скрылся с места преступления с добычей.

Начато досудебное расследование в уголовном производстве, открытому по ст. 187 УК Украины (разбой).

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