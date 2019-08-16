В Дарницком районе Киева неизвестный обстрелял автомобиль с балкона многоэтажки. Об этом 16 августа сообщает ДТП Киев на своей странице в Facebook.

По словам очевидцев, неизвестный, из пневматического оружия, обстрелял лобовое стекло автомобиля марки Daewoo Lanos на проспекте Бажана,10. Приехала ли срочно полиция на место инцидента или нет, пока что неизвестно.

Видео: facebook.com

Напомним, что в Киеве поймали мужчину, который расстреливал двери школы металлическими шариками из пневматики. Злоумышленником оказался ранее не судимый 50-летний местный житель.

Также мы писали о том, что в Киеве пьяный мужчина начал стрелять по людям в кафе из-за лая собаки. Стрельба прозвучала произошел по адресу проспект Мира, 13 около полуночи. На мужчину начала лаять собака, что и побудило выпивающего открыть огонь. Он достал пистолет и начал стрелять по двум женщинам и мужчине. Троих пострадавших доставили в больницу медики скорой помощи.