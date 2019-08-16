Вечером 15 августа в Украине произошло ЧП с международным преступником.

Основатель крупнейшего в мире онлайн-маркета наркотиков Амос Дов Сильвер внезапно исчез в аэропорту "Борисполь", когда украинская полиция решила самостоятельно депортировать его в Израиль.

Об этом сообщили израильские СМИ, однако украинская сторона пока не комментирует побега.

Мы разобрались в том, что произошло вчера, а также, кто такой Амос Дов Сильвер - что ему инкриминируют и почему он находился в Украине.

Что произошло в "Борисполе"

О побеге Сильвера написали израильские СМИ. В четверг, 15 августа, Верховный суд Украины отклонил апелляцию наркоторговца на решение выдать его израильским и постановил депортировать его в течение одних-двух суток. Об этом пишет "Arutz Sheva 7",

Украинские правохранители решили отправить Сильвера в Израиль в тот же вечер. Король наркоинтернета прошел паспортный контроль, с него сняли электронный браслет, а дальше он зашел в дьюти фри и просто исчез из поля зрения конвоиров, которые должны были передать его израильской стороне.

Сильвер должен был прибыть рейсом "Эль Аль" в Тель-Авив.

Фото: hynet.co.il

Судя по опубликованным данным, не было достаточного согласования по процедуре передачи подозреваемого между полицией Украины и Израиля. Проще говоря, его депортировали без уведомления Тель-Авива.

Фото: ynet.co.il

Утром 16 августа полиция Израиля подтвердила, что прошлой ночью Амос Дов Сильвер скрылся. Объявлен розыск. Израильские и украинские правоохранители взаимодействуют с целью скорейшего задержания израильтянина.

Супруга Сильвера сообщила, что говорила с ним по телефону в последний раз около 20:00 15 августа.

Кто такой Амос Дов Сильвер и как он связан с Украиной

Амос Дов Сильвер - основатель крупнейшей международной онлайн-сети распространения марихуаны "Telegrass", а также активист движения за легализацию каннабиса. Он является гражданином Израиля и США.

Сильвер торговал наркотиками через интернет в Израиле, США, Германии. Он создал свою сеть в 2017 году. Полиция Израиля сообщала, что с помощью "Telegrass" были проданы десятки тонн наркотиков: марихуана, кокаин, экстази, MDMA. Оборот исчислялся сотнями миллионов шекелей.

В Израиле выявили 20 сообщников наркоторговца. А сам он был задержан в Киеве по требованию израильской полиции в марте 2019 года. Тогда это подавалось как крупнейшая успешная спецоперация украинской полиции совместно с коллегами из других стран.

С тех пор полиция Израиля вела переговоры о его экстрадиции. Нарко-король находился под арестом, а в июле суд изменил меру пресечения на домашний арест, несмотря на возражения прокуратуры. Сильвер в тот же день сделал селфи на фоне окна с видом на киевские многоэтажки и поделился им в Facebook.

За сутки до этого в соцсети он выразил благодарность американскому консульству в Киеве, которое, помимо регулярных визитов в СИЗО, по его словам, также приняло участие в его последнем слушании по вопросу о выдаче. При этом Сильвер написал, что представители израильского консульства вообще не посещали его и не оказывали помощь.

Депортировать Амоса смогли после серии судебных решений. Адвокаты израильтянина оспаривали решение о депортации в Шевченковском райсуде Киева. Они выстраивали свою позицию вокруг того, что Сильвер не наркоторговец, а активист, борец за легализацию наркотиков, эдакий Робин Гуд, который дал людям то, что они хотят.

Вердикт о депортации Амос прокомментировал на своей странице в Facebook. Он написал, что власти Израиля "нажали" на генпрокурора Юрия Луценко. И намекнул, что не обошлось без коррупционной составляющей.