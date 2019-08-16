Знаменитый украинкий боксер Александр Усик свой следующий бой, и это будет его дебют в супертяжелом весе проведет 12 октября 2019 в Чикаго. Об этом говорится в Instagram менеджера боксера Эгиса Климаса.

Бой состоится на Wintrust Arena. Имя соперника пока не сообщается. Изначально, им должен был стать опытный камерунец Карлос Такам, но после того, как он сменил промоутерскую компанию украинцу пришлось искать нового оппонента.

Фото: instagram.com/klimasmanagement

Как сообщала "Страна", боксер Александр Усик приехал в родной Крым и опубликовал фото с Ай-Петри.

"Покорить можно любую вершину, главное не останавливаться", - уверен он.

Отметим, что он признался в прямом эфире, в честь кого отпустил настоящие усы.