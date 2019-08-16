В Украине громкое ЧП. Король наркоинтернета Амос Дов Сильвер, сбежал вчера поздним вечером, 15 августа, от полиции в Борисполе при попытке его депортировать в Израиль. Об этом передают израильские СМИ.

Он прошел паспортный контроль, с него сняли электронный браслет, он зашел в дьюти фри и исчез. Вчера было решение суда его депортировать и украинская полиция вообще не известила об этом израильскую и сама решила осуществить депортацию.

Фото: hynet.co.il

Ранее "Страна" сообщала, что основатель крупнейшей международной онлайн-сети распространения марихуаны "Telegrass" и активист движения за легализацию каннабиса Амос Дов Сильвер, который был задержан в Киеве весной 2019 года и все это время находился под арестом, вышел на свободу в июле.

Об этом написал сам Дов Сильвер на своей странице в Facebook.

"Освободился из тюрьмы. Примерно через час выйду в прямой эфир с подробностями", - отметил он в записи, сопроводив ее селфи на фоне окна с видом на киевские многоэтажки.

Что характерно, за сутки до вынесения решения о его освобождении из-под стражи Амос Дов Сильвер "отметился" в американском посольстве в Киеве. И выразил дипломатам США слова признательности за поддержку, параллельно подвергнув критике израильских чиновников.

"Я хотел бы выразить мою огромную признательность и благодарность американскому консульству в Киеве, которое, помимо регулярных визитов ко мне в СИЗО, также приняло участие в моем последнем слушании по вопросу о выдаче, поддержав меня и повысив мои шансы на положительный вердикт, - написал основатель "Telegrass" 9 июля. - Здесь следует упомянуть, что представители израильского консульства вообще не посещали меня более трех месяцев. И даже находясь в курсе ситуаций, когда мне требовалась их помощь, игнорировали их... Да здравствует разница между государством, которое хочет только обвинить, и государством, которое заботится о своих гражданах".