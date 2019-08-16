В Измаиле Одесской области правоохранители задержали младшего инспектора пограничной службы Измаила за сбыт наркотических веществ. Об этом сообщает пресс-служба ГПС Украины.

Правонарушителя с привлечением спецподразделения "Дозор" задержали с поличным во время сбыта амфетамина. Отметим, предварительно установлено, что он осуществлял распространение наркотиков среди персонала Измаильского пограничного отряда и учебного центра морской охраны.

Фото: dpsu.gov.ua

Пограничника задержали по ч. 1 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) (наказание - от 4 до 8 лет). Также ГПСУ сообщает, что следственные действия продолжаются.

Видео: youtube.com

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