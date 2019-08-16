Луганская Заря в решающем матче плей-офф Лиги Европы сыграет за выход в группу с каталонским Эспаньолом. Команда из Барселоны ранее уверенно прошла швейцарский Люцерн (две игры по 3:0). Луганчане же победили болгарский ЦСКА (1:1, 1:0).

Встречи плей-офф пройдут 22 и 29 августа. Первую игру подопечные Виктора Скрипника сыграют в гостях, в Барселоне.

"Я вас понимаю прекрасно, есть такие игры 5:4, валидольные, когда тренер стоит уже на грани. Для меня лучше такая игра - спокойная, под контролем, выйти в следующий раунд. Понятно, что Эспаньол приедет, ну что же делать? Будем играть", - сказал после выхода в следующий этап Скрипник.

Как сообщала "Страна", в Барселоне продолжаются массовые задержки авиарейсов.