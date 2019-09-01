В сентябре любителей кино ожидает множество премьер. На экраны выйдет продолжение фильма ужасов про клоуна Пеннивайза "Оно-2", возвращение Рэмбо с Сильвестром Сталлоне,

"Оно 2" - 5 сентября

Продолжение страшилки про Пеннивайза и уже повзрослевших детей из "Клуба неудачников", которые давно выехали из города Дерри. В мире снова исчезают дети. И спустя 27 лет, Майк, единственный из "клуба", оставшийся жить в родном городе, решает созвать домой остальных, чтобы навсегда уничтожить зловещего клоуна.

"Халепа" - 5 сентября

Над мультфильмом режиссера Кевина Джонсона работали мультипликаторы из трех стран - Канады, США, Каймановых островов. Комедийная история расскажет про пса-миллионера, которому придется справиться с кучей неблагодарных родственников.

"Где ты делась, Бернадетт?" - 5 сентября

Фильм режиссера Ричарда Линклейтера с Кейт Бланшетт в главной роли расскажет про жизнь архитектора Бернадетт Фокс. Она готовится к семейной поездке в Антарктику, которая внезапно срывается, а сама Бернадетт исчезает. Ее дочери придется выяснить, куда же пропала мама.

"Запрещенный" - 5 сентября

Это драма украинского производства режиссера Романа Бровко. Она расскажет о жизни поэта Василия Стуса, который бросает вызов тоталитарной системе.

"Стриптизерши" - 12 сентября

Комедия режиссера Лорин Скафарии в ролях с Дженнифер Лопес и Джулией Стайлз расскажет о команде бывших стриптизерш, которые объединились, чтобы отомстить своим клиентам с Уолл-стрит, из-за которых они остались без сбережений.

"Толкин" - 12 сентября

Драма режиссера Доме Карукоски расскажет о годах становления автора-сироты Дж.Р.Р. Толкина, который отправился на Первую мировую войну.

"Комната желаний" - 12 сентября

Это фантастика производства трех стран - Франции, Люксембурга, Бельгии. В ролях: Ольга Куриленко, Кевин Янссенс, Марианн Бург. По сюжету влюбленная пара переезжает в отдаленный особняк. Они начинают ремонтировать дом и обнаруживают закрытую комнату, которая исполняет любое их желание. Все желания моментально материализуются. Однако молодая женщина осмелилась пожелать себе ребенка, даже не подозревая о рискованной сделке, которую совершает.

"Рэмбо: Последняя кровь" - 19 сентября

Американский триллер режиссера Адриана Грюнберга, в котором легенда о Рэмбо возвращается к истокам. В новом фильме главному герою предстоит сразиться с мексиканским картелем, и это должно стать последним приключением для Рэмбо.

"Фокстер и Макс" - 19 сентября

Это приключенческий фильм украинского режиссера Анатолия Матешко. По сюжету школьник Макс находит под мостом баллончик и рисует граффити собаки, которое оживает. Пес-наноробот с супервозможностями становится другом Макса, вместе с которым мальчик убегает от опасного преступника. Злодей пытается завладеть мощной технологией и не остановится ни перед чем.

"К звездам" - 19 сентября

Американский приключенческий триллер Джеймса Грэя с Бредом Питтом и Лив Тайлер. По сюжету инженер армейского корпуса ищет отца, который пропал на просторах космоса 20 лет назад.