Фильм "Он и Она" ООО объединения "Кино Квартал" в 2017 году, как один из участников 10-го конкурсного отбора Госкино, получил государственную поддержку из госбюджета, однако по результатам проката смог вернуть сумму на 4 млн грн меньшую от полученной, пишут Украинские новости.

При этом, такое вложение Госкино оказалось в числе "успешных", поскольку этот фильм вошел в 6 из 80 конкурсных кинолент, которые за два года смогли таки выйти в прокат и вернуть хотя бы часть из потраченных на поддержку 0,5 млрд грн бюджетных денег.

Так, по итогам конкурса на производство кинофильма "Он и Она" было фактически выдано из бюджетных денег 17,62 млн грн. Когда фильм вышел на экраны, кассовые сборы киноленты составили 71,06 млн грн. В Госкино отмечали, что за 19 дней проката фильм посмотрело 690 854 зрителя. И это самые высокие показатели бокс-офиса украинского кино за 27 лет независимости Украины.

Картина оказалась прибыльной для его производителей. Но этого не хватило для компенсации полученных из бюджета денег в виде процента с кассового сбора. Всего в бюджет было возвращено 13,2 млн грн, что на 4,4 млн грн меньше полученных бюджетных денег.

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Госкино за два года вернуло в бюджет лишь 4% из потраченных на господдержку фильмов 0,5 млрд грн.

Напомним, что несмотря на решение суда, экспертный совет Госкино не выдал прокатное удостоверение "Сватам".

Также мы писали о том, что глава Госкино Ильенко подаст в суд на НАПК, которое заподозрило его в выдаче незаконных премий сестре.