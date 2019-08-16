Заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку сегодня, 16 августа, вручат ходатайство об избрании меры пресечения и станет понятно, какой суд будет избирать ему меру пресечения. Об этом сообщила "Стране" адвокат Татьяна Матяш.

"В 10.30 в ИВС в Косогорном переулке моему клиенту Юрию Грымчаку вручат ходатайство об избрании меры пресечения. Уже потом станет понятно, какой суд будет избирать меру пресечения - киевский или черниговский. Но тут вопрос больше в желании прокуратуры, где она захочет рассматривать это дело. Но пока больше конкретики мы не имеем", - сказала Матяш.

Напомним, что 14 августа был задержан за получение взятки замминистра по делам оккупированных территорий Юрий Грымчак. Ему инкриминируют преступление, далекое от занимаемой должности - посредничество в "решении вопроса" между застройщиком и Министерством культуры. Речь идет о сумме в 1,1 миллион долларов - за разрешение строить объект.

15 августа руководитель Управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк пояснил, что возможное преступление, совершенное Грымчаком, было выявлено в ходе расследования производства о нападении на активистку Татьяну Черновол (ныне - народный депутат), но не имеет отношения к тому преступлению.

Ранее "Страна" разбиралась, как друг Луценко Грымчак стал фигурантом дела по избиению Чорновол и при чем тут русский ресторатор.

Также мы писали о том, что по данным НАБУ, Грымчак брал взятки за влияние на суд и согласование земельных проектов.