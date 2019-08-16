Президент США Дональд Трамп заявил, что его выступление перед избирателями в рамках президентской кампании 2020 года в штате Нью-Гэмпшир стало рекордным по числу зрителей, что позволило ему обогнать предыдущего рекордсмена, британского певца и композитора Элтона Джона.

"Великолепные новости! Сегодня вечером мы побили беспрецедентный рекорд по посещаемости, установленный ранее во время (концерта - Ред.) Элтона Джона на стадионе SNHU Arena в Манчестере в Нью-Гэмпшире", - написал президент США в своем Twitter.

Фото: twitter.com/realDonaldTrump

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года. Первые собрания партийных активистов в ходе будущей президентской кампании состоятся в штате Айова в начале февраля 2020 года.

Съезд Демпартии пройдет с 13 по 16 июля 2020 года в Милуоки (штат Висконсин). По его итогам, как планируется, будет выдвинут кандидат, который станет соперником Дональда Трампа в борьбе за пост президента США. Республиканцы проведут свой съезд с 24 по 27 августа 2020 года в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).

Видео: facebook.com/DonaldTrump

Как сообщала "Страна", после твита Трампа в США решили не показывать кино про миллиардеров-убийц.

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