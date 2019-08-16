На автотрассе Киев - Одесса, на участке в Киевской области, перевернулась автоцистерна с бензином, спасатели перекачивают горючее в другую емкость. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"15 августа в 17:49 на 135-м км автодороги Киев - Одесса возле села Снежки Ставищенского района съехала в кювет и перевернулась автоцистерна с бензином (емкостью 38 куб. м). Жертв и пострадавших нет", - сообщили в ведомстве. По состоянию на 07:00 16 августа проводится перекачка топлива в другую цистерну.

От ГСЧС привлечены 22 спасателя и 5 единиц техники.

Напомним, что в Киеве фургон с хлебом раздавил женщину, сидевшую в машине.

Также мы писали о том, что в Киеве женщина на Audi опрокинула Renault полицейских, мчавшихся на служебное задание.