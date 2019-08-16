В селе Верхний Ясенев Верховинского района Ивано-Франковской области с частной усадьбы "Горыцвит" госпитализировали 13 детей с диагнозом - пищевое отравление. Об этом сообщила пресс-группа Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"В ночь с 15 на 16 августа в Верховинскую ЦРБ с предварительным диагнозом пищевое отравление госпитализированы 13 детей (2003-2007 г.р.), которые отдыхали в частной усадьбе "Горыцвит" в с. Верхний Ясенев Верховинского района (всего в усадьбе отдыхает 30 детей)", - говорится в сообщении.

Начат комплекс противоэпидемических мероприятий.

Как сообщала "Страна", глава Минздрава Украины призвала не есть шаурму, а питаться дома. Также она привела и другие примеры неполноценного питания, которое негативно влияет на здоровье.

Напомним, что ранее на свадьбе в Закарпатье отравились 29 человек, из них 8 детей.