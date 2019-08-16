Медицинский эксперт и доктор Марк Сигел заявил, что миллиардера Джеффри Эпштейна, обвиняемого в организации педофильских оргий для представителей американского истеблишмента и работорговле, с большой вероятностью могли убить в тюремной камере. Об этом сообщает Fox News.

Как отмечается, доктор пришел к такому выводу, опираясь на данные вскрытия миллиардера, которого 10 августа нашли мертвым в тюрьме. По его словам, признаками насильственной смерти является то, что у Эпштейна была сломана подъязычная кость и на шее были различные повреждения. Также он отметил и то, что задержанного шесть дней держали в специальной камере, где за ним вели наблюдение во избежание самоубийства, однако потом "внезапно следить перестали".

"Теперь я более чем когда-либо подозреваю, что это могло быть убийство", - подчеркнул Сигел.

Как сообщала "Страна", у покончившего с собой американского финансиста Эпштейна обнаружили переломы, характерные для удушения. Он ожидал суда в федеральной тюрьме Манхэттена (Нью-Йорк).

Отметим, что в доме миллиардера Эпштейна нашли портрет Билла Клинтона в синем платье и туфлях-лодочках.