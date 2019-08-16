Французский скалолаз Ален Робер, называемый "Человеком-пауком", разместил на одном из небоскребов Гонконга, где сейчас происходит очередной майдан, флаг с призывом о мире. Об этом сообщает Deccan Herald.

Данный жест стал призывом к властям Пекина и Гонконгу примириться на фоне многочисленных протестов, которые идут в административном районе Китая с весны 2019 года.

В Сети появилось видео, на котором видно, как мужчина, одетый в альпинистское снаряжение, размещает полотно, в верхней части которого изображены флаги Китая и Гонконга. Под ними на полотне изображено символическое рукопожатие.

Уточняется, что небоскреб, на котором был размещен флаг, принадлежит азиатскому предпринимателю Ли Кашину, который также призывал до этого прекратить протесты.

Фото: deccanherald.com

Как сообщала "Страна", власти Китая не позволили двум военным кораблям США зайти в порт Гонконга.

Пекин неоднократно на различных уровнях критиковал США за вмешательство в дела Гонконга, являющиеся внутренним делом Китая.