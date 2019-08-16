Полиция и спецслужбы Португалии, Франции и Бельгии провели спецоперацию, в результате которой поймали "крупную рыбу". В сети силовиков угодил один из крупнейших нелегальных торговцев оружием в мире бельгиец Жак Месье. Он находился в международном розыске и считается причастным к поставкам оружия участникам почти всех крупных конфликтов последних 30 лет.

Как передает РИА Новости власти Бельгии планируют запросить его экстрадицию.

Жак Месье, известный как "Маршал" или "Лис", ранее был приговорен к четырем годам по делу о нелегальных поставках автоматического оружия, бронетехники, вертолетов и другого снаряжения, используемого в конфликтах, а также о поставках оружия в Ливию, Чад, Пакистан и Иран. После вынесения приговора ему удалось скрыться.



Задержание провели на вилле в городе Эвора. Арест стал возможен благодаря сотрудничеству французских, бельгийских и португальских правоохранительных органов.



Беглый торговец оружием попался на неоплаченном счете за перевозку лошадей из принадлежащей ему виллы во Франции в Португалию. Эта зацепка и позволила следователям выйти на след Месье.

Как указывают бельгийские СМИ, еще в 1980 годы его подозревали в поставках оружия Ирану во время войны с Ираком. По информации издания Soir, 66-летний бельгиец уже сегодня, 16 августа, должен предстать перед судьей в Португалии.

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