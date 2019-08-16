Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев в июле получил заработную плату в размере 157 927 гривен.

Об этом говорится в ответе Национальной полиции на запрос Украинских Новостей.

Должностной оклад Князева составил 40 000 гривен, оклад за специальное звание - 3 000 гривен, надбавка за стаж службы - 21 500 гривен, надбавка за выполнение функций эксперта по вопросам тайн - 8 000 гривен, надбавка за работу в условиях режимных ограничений - 8 000 гривен, доплата за почетное звание "Заслуженный юрист" - 4 000 гривен, надбавка за специфические условия службы - 64 500 гривен, премии - 6 040 гривен.

Фото: ukranews.com

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Князев анонсировал смену начальника полиции в Киевской области.

Также мы рассказывали, что глава полиции Князев в 2018 году заплатил почти миллион гривен в качестве алиментов.