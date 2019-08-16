Официальный Лондон ввел строгий запрет на поставки в Россию подводных аппаратов и любых видов сопутствующего оборудования. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заявление пресс-службы Департамента по вопросам международной торговли.

Запрет распространяется на экспорт подводных аппаратов и комплектующих к ним, программного обеспечения и технологий.

Новые ограничения были введены из-за того, что Россия развивает определенные функциональные возможности, в том числе способность отслеживать, получать доступ и нарушать работу подводных коммуникаций. Эти действия, по оценке официального Лондона, представляют угрозу для национальной безопасности Великобритании, а новый контроль должен минимизировать риски.

Ранее "Страна" сообщала, что атомную подлодку "Лошарик", на которой погибли 14 старших офицеров ВМС России, начнут ремонтировать осенью.

Также мы рассказывали, что стали известны детали трагедии на атомной подлодке АС-31 "Лошарик". Так, в частности, стало известно, что Россия отказалась от аккумуляторов из Украины.