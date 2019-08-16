Меня хотят убрать с должности из-за 12 дел против Порошенко - Роман Труба
Глава Государственного бюро расследований Украины (ГБР) Роман Труба заявил, что партия "Европейская солидарность" Петра Порошенко готовит представление в Конституционный Суд Украины (КСУ) по поводу неконституционности отдельных норм закона о ГБР. Конечной целью представления является смещение с должности самого Романа Трубы.
Об этом он написал в своем Telegram-канале.
"Во фракции Порошенко готовят "молнию" в Конституционный Суд - представление о признании отдельных норм ГБР такими, которые не отвечают Конституции Украины.
В частности, там считают, что президент Украины не имел права делегировать своих представителей в конкурсную комиссию по избранию директора ГБР и его заместителей, а также назначать меня на должность.
Есть несколько "но":
Закон о ГБР разрабатывали депутаты Порошенко, голосовала за него вся фракция Порошенко, а он сам торжественно его подписал.
Три года назад Порошенко делегировал своих представителей в состав конкурсной комиссии, механизм работы которой, напомню, определили его депутаты с БПП. Три года эта комиссия бесперебойно работала, и вопросов к ней у экс-президента не возникало.
Эта комиссия, по замыслу депутатов БПП, выбирает не только директора ГБР и его заместителей, а еще около 160 работников ГБР руководящего звена и управления внутреннего контроля. Однако назначение этих победителей они почему-то не оспаривают. Кстати, его фракция в свое время вцепилась в эту норму мертвой хваткой, хотя мы просили ее изменить.
Есть ли логика в этих действиях? Конечно - она очень "политическая": поскольку Порошенко не может повлиять на меня для закрытия 12 производств, участником которых он является, значит нужно найти способ, чтобы убрать меня с должности. Пусть вот такой странный.
Но нельзя освободить всех следственных ГБР, всех прокуроров ГПУ, которые осуществляют контроль, нельзя изменить все законы. Хотя к Закону о ГБР у нас есть очень много вопросов - слишком профессиональные юристы его готовили", - написал Роман Труба.
Скриншот: t.me/s/truba_roman
Ранее "Страна" сообщала, что глава ГБР Труба пообещал в следующий раз допросить Порошенко на детекторе лжи.