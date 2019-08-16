Глава Государственного бюро расследований Украины (ГБР) Роман Труба заявил, что партия "Европейская солидарность" Петра Порошенко готовит представление в Конституционный Суд Украины (КСУ) по поводу неконституционности отдельных норм закона о ГБР. Конечной целью представления является смещение с должности самого Романа Трубы.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Во фракции Порошенко готовят "молнию" в Конституционный Суд - представление о признании отдельных норм ГБР такими, которые не отвечают Конституции Украины.



В частности, там считают, что президент Украины не имел права делегировать своих представителей в конкурсную комиссию по избранию директора ГБР и его заместителей, а также назначать меня на должность.



Есть несколько "но":



Закон о ГБР разрабатывали депутаты Порошенко, голосовала за него вся фракция Порошенко, а он сам торжественно его подписал.



Три года назад Порошенко делегировал своих представителей в состав конкурсной комиссии, механизм работы которой, напомню, определили его депутаты с БПП. Три года эта комиссия бесперебойно работала, и вопросов к ней у экс-президента не возникало.



Эта комиссия, по замыслу депутатов БПП, выбирает не только директора ГБР и его заместителей, а еще около 160 работников ГБР руководящего звена и управления внутреннего контроля. Однако назначение этих победителей они почему-то не оспаривают. Кстати, его фракция в свое время вцепилась в эту норму мертвой хваткой, хотя мы просили ее изменить.



Есть ли логика в этих действиях? Конечно - она ​​очень "политическая": поскольку Порошенко не может повлиять на меня для закрытия 12 производств, участником которых он является, значит нужно найти способ, чтобы убрать меня с должности. Пусть вот такой странный.



Но нельзя освободить всех следственных ГБР, всех прокуроров ГПУ, которые осуществляют контроль, нельзя изменить все законы. Хотя к Закону о ГБР у нас есть очень много вопросов - слишком профессиональные юристы его готовили", - написал Роман Труба.

Скриншот: t.me/s/truba_roman

Ранее "Страна" сообщала, что глава ГБР Труба пообещал в следующий раз допросить Порошенко на детекторе лжи.