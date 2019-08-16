Президент США Дональд Трамп оказался захвачен очередной идеей, которая может быть неоднозначно встречена американской и мировой общественностью. Он всерьез рассматривает возможность покупки острова Гренландия, который сейчас принадлежит Дании.

Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники в Белом доме.

Как отмечают осведомленные лица, глава Белого дома неоднократно интересовался у своих советников, могут ли США купить Гренландию.

Кроме того, Трамп проводил обсуждения касательно ресурсов острова и его геополитического значения.

Помимо этого, уточняется, что президент попросил провести правовую экспертизу данного проекта. Как подчеркивается, некоторые советники Трампа назвали его план экономически целесообразным, другие считают, что это всего лишь "мимолетное увлечение" главы государства.

Ранее "Страна" сообщала, что посол США рассказал, где в ближайшие недели пересекутся Зеленский и Трамп.