В скандальном деле с задержанием замминистра по делам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака появились новые любопытные детали. Операция по его аресту прошла без ведома генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

Об этом сообщил руководитель группы прокуроров управления спецрасследований ГПУ Алексей Донской, передает УНН.

"Во всех этих производствах это стало возможно потому, что руководство Генеральной прокуратуры - ни генпрокурор, ни управляющий заместитель - не знали об операциях. Они были проинформированы только постфактум, когда все уже произошло", - рассказал Алексей Донской.

Он также отметил, что согласно общему правилу обо всем сообщается заранее.

Ранее "Страна" сообщала, что спустя сутки Юрию Грымчаку и его помощнику вручили пидозру в мошенничестве.