Американский бизнесмен украинского происхождения, имеющий тесные связи с Украиной, одолжил младшему брату Джо Байдена полмиллиона долларов, в то время как тогдашний вице-президент еще находился у власти и следил за ситуацией в Украине, передает POLITICO, ссылаясь на публичные отчеты.

Кредит на 2015 год был получен, когда брат Байдена столкнулся с финансовыми трудностями, связанными с приобретением им дома для отдыха за несколько миллионов долларов, под названием "Байден-Бунгало", в Южной Флориде.

Подробная информация о кредите изложена в документах по недвижимости в округе Кольер, штат Флорида, где младший брат Байдена, Джеймс и жена Джеймса Сара, до недавнего времени владели домом на острове Кивайдин. Роскошный дом с шестью кроватями и семью банями с гостевым домом расположен на пяти акрах вдоль нетронутого песчаного пляжа, протянувшегося на многие километры.

В мае 2015 года Джеймс и Сара Байден взяли вторую закладную на дом. Ипотека обеспечила заем в размере 500 000 долларов, который они получили от юридического лица 1018 PL LLC, которое было зарегистрировано в штате Делавэр двумя месяцами ранее.

В документах не было никаких намеков на то, кто стоял за 1018 PL, но в феврале прошлого года, когда Джеймс и Сара продавали дом, кредитор подал заявление об освобождении ипотеки, документ, который выдает залоговое удержание в государственных земельных записях. Релиз показал, что ООО 1018 PL контролировалось Джоном Хинански, украинско-американским бизнесменом и давним спонсором кампании Джо Байдена.

"Джон Хинански - давний друг Байдена, - сказал представитель Джеймса и Сары Байден. - Он предоставил серию займов в течение двухлетнего периода, пока Байдены делали капитальный ремонт дома на острове". Он рассказал, что долг был также обеспечен основной резиденцией Джеймса и Сары, и что 6 процентов, которые они заплатили, были выше преобладающих рыночных ставок. Он не задал вопрос о том, почему они искали финансирование у Хинански, а не у финансового учреждения.

Связи бывшего вице-президента с Хинански начались, по крайней мере, в 1987 году, когда Хинански и его тогдашняя жена Динна выписали предвыборные чеки на 1000 долларов каждый, чтобы поддержать первый президентский балл Байдена. Представитель кампании Байдена, Эндрю Бейтс, отказался комментировать эту историю.

Хинански, родившийся в Германии после того, как его родители покинули Украину во время Второй мировой войны, приехал в США в 1949 году, и поселился в штате Делавэр. Он стал успешным автодилером, сначала в США, затем в Украине после холодной войны, заработав репутацию трудолюбивого переговорщика, которого любили его сотрудники. Он также стал крупным филантропом по украинским делам в США и Украине, занимаясь страхованием спорта, культуры, детских домов и больниц.

В начале 1990-х годов, когда у правительства Украины не было средств для покупки недвижимости для консульства в Нью-Йорке, Хинански финансировал эту покупку сам.

На протяжении многих лет Хинански и его родственники великодушно жертвовали как республиканцам, так и демократам.

По данным FEC, кампании Байдена были самыми крупными получателями их огромных средств, взяв примерно 100 000 долларов США, включая взнос в размере 30 800 долларов США в Фонд Победы Обамы в 2008 году.

Как сенатор, кампания Байдена иногда платила, в соответствии с этическими правилами Сената, чтобы он использовал частный самолет, принадлежащий сыну Хинански, Майклу, который сменил своего отца на посту президента Winner Automotive Group. Майкл Хинански пожертвовал тысячи долларов Байдену, а совсем недавно - и Дональду Трампу, и Республиканскому национальному комитету.

Ни Джон, ни Майкл Хинански не ответили на электронные письма с просьбой прокомментировать. Человек, отвечающий на звонок в офисе Майкла Хинански, сказал, что он не будет комментировать.

После того, как Байден был приведен к присяге в качестве вице-президента, его офис организовал для Александры и Дины Хинански участие в ежегодном праздновании Пасхи в Белом доме в 2009 году, по словам человека, знакомого с ситуацией.

В июле того же года Байден отметил имя Хинански в речи в украинской столице Киеве. "Мой очень хороший друг, Джон Хинански, очень известный бизнесмен из Делавэра, здесь", - отметил Байден. "Я завтракал с ним на днях."

В марте 2014 года Россия аннексировала Крымский полуостров на востоке Украины, вызвав международный кризис. Будучи руководителем администрации по Украине, Байден руководил ответом США.

В следующем месяце сын Байдена, Хантер, был назначен в совет директоров украинской газовой компании Burisma, получая, по сообщениям, компенсацию, которая иногда доходила до 50 000 долларов в месяц. Два года спустя Джо Байден успешно потребовал смещения генерального прокурора Украины Виктора Шокина, который был непопулярен среди западных лидеров. В то время в офисе Шокина проводилось открытое расследование владельца Бурисмы. Потенциальный конфликт интересов привлек внимание. Представители Байдена сказали, что деловые отношения его сына не повлияли на его официальные действия, и нет никаких доказательств того, что с его стороны было совершено какое-либо правонарушение, сообщает New York Times.

Тем временем Джеймс и Сара Байден столкнулись с собственными проблемами. С самого начала их покупка удаленного дома для отдыха за 2,5 миллиона долларов была во многом более капризной, чем практической.

"Это больше, чем просто красиво, - говорит Шерри Ирвин, агент по недвижимости, причастный к покупке Джеймсом и Сарой дома, который доступен только на лодке." У него духовное качество, если это не звучит слишком банально".

Через несколько дней после того, как Джеймс и Сара приобрели дом в конце декабря 2013 года, Джо Байден прибыл с праздничным визитом. Но, по словам человека, знакомого с визитом, окружение вице-президента обнаружило проблему: протекающую цистерну, оставившую дом без водопровода.

Протекающая цистерна была только началом. Получая ипотечный кредит на сумму 2,1 млн. долларов США, Джеймс и Сара пропустили федеральные налоговые платежи в размере 589 000 долларов США в 2013 году и 30 000 долларов США в 2014 году, согласно залоговому удержанию IRS, поданному на дом. В то же время они провели дорогостоящие ремонтные работы, за которые они изо всех сил пытались заплатить. В декабре 2014 года подрядчик подал на дом залоговое удержание на сумму 75 000 долларов США в счет неоплаченных счетов за покраску и другие услуги.

По мере нарастания проблем Джеймс и Сара выставили дом на продажу в начале 2015 года по запрашиваемой цене в 6 миллионов долларов. Они также искали новый источник финансирования.

Во Флориде получить вторую ипотеку может быть сложнее, потому что кредитор по первой ипотеке получает льготный режим в случае потери права выкупа, по словам Алекса Местдаха, юриста по недвижимости в центральной Флориде. Это делает второй ипотечный кредит более рискованным для кредитора. "Если бы была потеря права выкупа, они были бы уничтожены", - сказал он.

Но в том же мае Джеймс и Сара получили ссуду у Хинански за полмиллиона долларов через вторую ипотеку, и они начали погашать свои долги.

В сентябре 2017 года прибыл случился еще один удар. Ураган Ирма обрушился на юг Флориды, нанеся значительный урон Байденскому бунгало. Полученный страховой иск был семизначным числом, согласно человеку, знакомому с ситуацией.

В феврале прошлого года Байден-Бунгало наконец-то было продано за $1,35 млн компании SC-Keewaydin LLC, корпорации, контролируемой в то время двумя архитекторами из Флориды - Рэндаллом Стоффтом, бывшим дарителем президентских предложений Джорджа Буша и Руди Джулиани и его деловым партнером. Джон Куни от комментариев отказался. В следующем месяце Куни внес поправки в документы SC-Keewaydin, добавив нового уполномоченного члена, FJP LLC, корпорацию во Флориде, контролируемую Фредериком Дж. Перуцци, автодилером из Пенсильвании, который не отвечал на электронные письма с просьбой прокомментировать. У покупателей, похоже, нет связи с Джо Байденом.

Примерно в то время, когда продажа была закрыта, владелец первой ипотеки на дом подал "удовлетворение и выдачу ипотеки", признавая "полную оплату и удовлетворение" первоначального кредита в размере 2,1 миллиона долларов. Между тем, Хинански подал "выпуск ипотеки" по второй закладной, назвав себя управляющим и признав только "оплату", а не полную оплату и удовлетворение.

Карло Дзампоньа, юрист из Флориды, который подготовил удовлетворение первой ипотеки, так и выдачу второй ипотеки от Хинански, отказался от комментариев.

Пресс-секретарь Джеймса и Сары Байден сказал, что они полностью погасили долг перед Хинански, заплатив более 600 000 долларов, и что дом Кивайдина был продан за убыток.

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