Правоохранители завершили расследование жестокого убийства в селе Петрушки Киево-Святошинского района. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Как сообщается, в апреле в селе Петрушки Киево-Святошинского района Киевской области двое мужчин 52 и 64 лет распивали алкоголь в доме у обвиняемого.

Между ними возникла ссора. Тогда младший мужчина нанес не менее 40 ударов ногами и кулаками по всему телу своего гостя. В результате полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте совершения преступления.

В данный момент досудебное расследование в уголовном производстве завершено. Киево-Святошинской местной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт по обвинению мужчины в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

За содеянное ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Ранее сообщалось, что во Львове арендатор до смерти забил владельца квартиры.

Также мы писали, что мужчину, который из ревности забил жену до смерти в доме соседа, посадили на 8 лет.