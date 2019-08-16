Сегодня, 15 августа, в центре Киева на улице Саксаганского, на пешеходном переходе автомобиль полиции охраны сбил девушку.

Об этом сообщает портал Dtp.kiev.ua.

Отмечается, что инцидент произошел около 17:00, когда на улице было светло.

"Автомобиль правоохранителей наехал на пострадавшую в то время, когда она переходила дорогу по пешеходному переходу. На какой сигнал светофора шла девушка пока неизвестно. Очевидцы говорят, что она получила травмы конечностей", - отмечается в сообщении.

Фото: instagram.com

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