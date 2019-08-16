Футболистам Мариуполя не удалось преодолеть квалификационный барьер Лиги Европы УЕФА, несмотря на перенос матча с АЗ в Гаагу из-за обрушения крыши на стадионе голландского клуба в Алкмааре.

"Мариуполь" после домашней ничьей на стадионе "Черноморец" в Одессе (0:0), проиграл голландскому клубу АЗ выездной ответный матч - 0:4, сообщает Укринформ.

Полузащитник хозяев Келвин Стенгс открыл счет уже на 20-й минуте. Далее приазовцам забивали Томас Аувеян (44), Стейн Вюйтенс (62) и Ферди Дрейф (90+1).

Поединки заключительной стадии квалификации Лиги Европы пройдут 22 и 29 августа.

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