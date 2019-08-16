В Киеве на улице Богатырской произошло смертельное ДТП, во время которого фургон хлебозавода раздавил женщину. Об этом сообщает Киева Оперативный.

По данным полиции, которые работали на месте происшествии, водитель автомобиля Skoda остановился в правой полосе и в этот момент, на большой скорости, в заднюю часть авто въехал фургон хлебозавода "Цархліб" марки Opel.

Правоохранители сообщили, что в результате аварии погибла пассажирка, которая сидела сзади, и госпитализировали водителя и еще одну пассажирку Skoda.

Отмечается, что водитель Opel находился в шоковом состоянии, поэтому пояснить ничего не смог. На месте работает следственно-оперативная группа и патруль полиции.

Скриншот: Facebook/Киев Оперативный

Видео: YouTube/Kyiv Operativ

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