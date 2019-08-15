Появилось видео победного гола Зари в матче Лиги Европы против ЦСКА
Луганская "Заря" в Запорожье провела ответный матч против ЦСКА София в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.
Украинская команда одержала минимальную победу благодаря голу Назария Русина.
Заря – ЦСКА 1:0
Гол: Русин, 89
Удаление: Русин, 90 – Туритсов, 22
Отметим, что после выездной ничьи 1:1 именно "Заря" имела хорошие шансы на проход в следующий раунд. Луганчане забили стратегический гол на выезде, что заставляло идти в атаку болгарских "армейцев".
Ранее мы писали, что Динамо после драматического матча с Брюгге покидает Лигу чемпионов и будет участвовать в групповом этапе Лиги Европы.
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