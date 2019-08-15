Луганская "Заря" в Запорожье провела ответный матч против ЦСКА София в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.

Украинская команда одержала минимальную победу благодаря голу Назария Русина.

Заря – ЦСКА 1:0

Гол: Русин, 89

Удаление: Русин, 90 – Туритсов, 22

Отметим, что после выездной ничьи 1:1 именно "Заря" имела хорошие шансы на проход в следующий раунд. Луганчане забили стратегический гол на выезде, что заставляло идти в атаку болгарских "армейцев".

Ранее мы писали, что Динамо после драматического матча с Брюгге покидает Лигу чемпионов и будет участвовать в групповом этапе Лиги Европы.