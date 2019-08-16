Бой между Сергеем Деревянченко и Геннадием Головкиным за титул чемпиона мира в среднем весе по версии IBF официально состоится 5 октября.

Об этом информирует страница украинского боксера в Instagram.

Место проведения боя - легендарная арена Madison Square Garden в Нью-Йорке.

Ранее поясом IBF в среднем весе владел Сауль "Канело" Альварес, но его лишили титула после неудачных переговоров о поединке против украинца.

Сторонам так и не удалось договориться из-за разногласий по призовым - Деревянченко хотел 7 млн долларов, а ему предлагали только 5 млн.

Отметим, что в своем последнем бою 14 апреля Деревянченко (13-1, 10 КО) единогласным решением судей одолел немца эквадорского происхождения Джека Кулкая (25-4, 13 КО) и стал официальным претендентом на чемпионский пояс по версии IBF в среднем весе.

Ранее "Страна" информировала, что в начале августа украинский боксер Евгений Хитров стал чемпионом США, победив Габриэля Фэма.

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