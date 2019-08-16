Бой между Сергеем Деревянченко и Геннадием Головкиным за титул чемпиона мира в среднем весе по версии IBF официально состоится 5 октября.

Об этом информирует страница украинского боксера в Instagram.

Место проведения боя - легендарная арена Madison Square Garden в Нью-Йорке.

Ранее поясом IBF в среднем весе владел Сауль "Канело" Альварес, но его лишили титула после неудачных переговоров о поединке против украинца.

Сторонам так и не удалось договориться из-за разногласий по призовым - Деревянченко хотел 7 млн долларов, а ему предлагали только 5 млн.

Отметим, что в своем последнем бою 14 апреля Деревянченко (13-1, 10 КО) единогласным решением судей одолел немца эквадорского происхождения Джека Кулкая (25-4, 13 КО) и стал официальным претендентом на чемпионский пояс по версии IBF в среднем весе.

Ранее "Страна" информировала, что в начале августа украинский боксер Евгений Хитров стал чемпионом США, победив Габриэля Фэма.

Также мы публиковали фото, как очень серьезный Александр Усик шнурует боксерские перчатки.

Подписывайся на рассылку новостей Страны на канале Telegram. Узнавай первым самые важные и интересные новости!