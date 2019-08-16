Украинские школьницы показали более высокие результаты, чем их одноклассники, по результатам сдачи государственной итоговой аттестации по украинскому языку и литературе, истории Украины и математике.

Об этом заявил глава Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко, передает Укринформ.

"Их результаты (девушек - Ред.) на достаточном и высоком уровне немного лучше, чем у юношей. Тогда как последние имеют преимущество на начальном и среднем уровне", - сказал Бойко.

При сдаче ГИА по украинскому языку и литературе, по данным УЦОКО, на высоком уровне сдали тестирование 17,8% девушек и 6,6% юношей, на достаточном уровне украинский язык и литературу знают 32,8% девушек и 21,7% юношей, средний уровень продемонстрировали 47,8% юношей и 39,5% девушек. На начальном уровне украинский язык и литературу сдали 23,8% юношей и 9,9% девушек.

Кроме того, Бойко отметил, что по традиции лучшие результаты при сдаче ВНО/ГИА демонстрируют выпускники лицеев, колледжей, гимназий и школ, осуществляющих целенаправленный набор на обучение в старшую школу наиболее подготовленных детей - на высоком уровне сдали ГИА по украинскому языку и литературе 32,1% выпускников лицеев, гимназий, 27,6% - выпускники специализированных школ, 17,8% - выпускники учебно-воспитательных комплексов и 13,5% - выпускники средних школ.

Учреждения профобразования, учащиеся которых также сдавали ГИА по украинскому языку, демонстрируют преимущественно средний уровень знаний - 53,2%.

По числу абитуриентов, которые получили результаты высокого уровня на ВНО/ГИА по украинскому языку и литературе, первенство удерживают Киев и Черкасская область, меньше всего абитуриентов продемонстрировали достаточный, средний и высокий уровень знаний в Закарпатской, Ривненской, Черновицкой областях.

По ГИА по истории Украины достаточный уровень знаний продемонстрировали 46,6% тех, кто сдал это тестирование, и 43,4% - средний уровень. 10,8% участников тестирования по истории Украины продемонстрировали высокий уровень знаний.

По ГИА по математике на достаточном уровне знают этот предмет 31,5% абитуриентов, которые сдавали его, 12,9% - на высоком уровне, 43% - на среднем.

По словам Бойко, во время сдачи этих предметов лучшие результаты снова показали девушки: на достаточном уровне математику знают 35,8% девушек и 26,8% юношей, историю Украины - 49,3% девушек и 43,45% юношей.

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