Футболисты луганской "Зари" преодолели третий отборочный этап Лиги Европы УЕФА.

Команда Виктора Скрипника после ничьей 1:1 в Софии обыграла болгарский ЦСКА со счетом 1:0 на "Славутич-Арене" в Запорожье и пробилась в раунд плей-офф Лиги Европы, сообщает Укринформ.

Автором гола стал Назарий Русин, который отличился на 89-й минуте.

"Заря" с 22-й минуты играла в большинстве - за второе предупреждение красную карточку получил защитник ЦСКА Иван Турицов.

На 90-й минуте за вторую желтую карточку поле покинул форвард "Зари" Русин.

Отметим, что "Заря" в раунде плей-офф встретится с победителем противостояния "Люцерн" (Швейцария) - "Эспаньол" (Испания).

Поединки заключительной стадии квалификации Лиги Европы пройдут 22 и 29 августа.

Смотрите также видео гола и опасных моментов матча.

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