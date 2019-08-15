Луганская Заря вырвала победу у ЦСКА и пробилась в следующий этап Лиги Европы
Футболисты луганской "Зари" преодолели третий отборочный этап Лиги Европы УЕФА.
Команда Виктора Скрипника после ничьей 1:1 в Софии обыграла болгарский ЦСКА со счетом 1:0 на "Славутич-Арене" в Запорожье и пробилась в раунд плей-офф Лиги Европы, сообщает Укринформ.
Автором гола стал Назарий Русин, который отличился на 89-й минуте.
"Заря" с 22-й минуты играла в большинстве - за второе предупреждение красную карточку получил защитник ЦСКА Иван Турицов.
На 90-й минуте за вторую желтую карточку поле покинул форвард "Зари" Русин.
Отметим, что "Заря" в раунде плей-офф встретится с победителем противостояния "Люцерн" (Швейцария) - "Эспаньол" (Испания).
Поединки заключительной стадии квалификации Лиги Европы пройдут 22 и 29 августа.
Смотрите также видео гола и опасных моментов матча.
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