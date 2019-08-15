Правительство Израиля запретило въезжать в страну двум членам конгресса США от Демократической партии - Ильхан Омар и Рашиде Тлаиб. Об этом сообщает израильская газета "Джерузалем пост" со ссылкой на МВД страны, передает Интерфакс.

"Израиль уважает Конгресс США... Но это немыслимо, чтобы кто-либо, желающий вреда Израилю, был бы допущен в страну", - приводит "Джерузалем пост" выдержки из заявления главы МВД Израиля Арье Дери.

Дери указал на то, что Омар и Тлаиб "явно поддерживают бойкот государства Израиль, терроризм против Израиля и преуменьшают масштабы холокоста".

По данным издание, решение было принято Дери совместно с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, главой МИД Израиля Исраэлем Кацем и министром внутренней безопасности Гиладом Эрданом.

Ранее замминистра иностранных дел Израиля Ципи Хотовели подтвердила, что израильские власти не намерены разрешать Омар и Тлаиб въезд в страну.

"Израиль принял такое решение. Мы не разрешим этим конгрессменам посетить страну. Мы откажем в этом любому, кто отрицает наше право на существование в этом мире. В общем и целом, это очень правильное решение", - подчеркнула Хотовели.

В свою очередь, представитель Организации освобождения Палестины Ханаан Ашрави назвал "возмутительным действием" принятие Израилем запрета в отношении двух американских конгрессменов.

"Это опасный прецедент, который отрицает все дипломатические нормы и является оскорблением права палестинцев на взаимоотношения с остальным миром", - цитируют западные издания заявление Ашрави.

"Эта поездка была их правом и обязанностью в качестве членов Конгресса, которые наблюдают за политикой США и действиями, затрагивающими Палестину, Израиль и другие страны мира", - добавил он.

Американская газета New York Times отмечает, что конгрессмены-демократы Ильхан Омар и Рашида Тлаиб планировали посетить Западный берег реки Иордан в воскресенье.

Израиль объявил о запрете на въезд в страну через несколько часов после того, как президент США Дональд Трамп заявил о необходимости такого решения.

"Будет огромной слабостью (со стороны Израиля - Ред.), если Израиль разрешит членам Палаты представителей США Омар и Тлаиб посетить страну. Они ненавидят Израиль и еврейский народ, и нет ничего, что можно было бы сказать или сделать, чтобы изменить их мнение", - написал Трамп в своем твиттере.

После объявления Израилем о своем решении Трамп написал: "Члены Палаты представителей Омар и Тлаиб являются лицом Демократической партии, и они ненавидят Израиль!".

Ильхан Омар и Рашида Тлаиб стали первыми женщинами-мусульманками, которые избраились в Конгресс США. У Тлаиб - палестинское происхождение, а Омар бежала с семьей из Сомали, получив в 19 лет гражданство США.

Как Омар, так и Тлаиб поддерживают международное общественное движение "Бойкот, изоляция и санкции" (Boycott, Divestment and Sanctions), ставящее целью экономическое и политическое давление на Израиль.

В начале этого года как Омар, так и Тлаиб говорили о влиянии "еврейского лобби" на политику Соединенных Штатов.

В частности, Омар заявила, что американские политики поддерживают Израиль из-за денежных средств, которые они получают от американского произраильского Комитета по американо-израильским общественным связям (American-Israel Public Affairs Committee, AIPAC).

"Я хотела бы сказать о политическом влиянии (Израиля - Ред.) на США, продвигающего идею о том, что преданность другой стране - это нормально", - приводит издание "Гаарец" слова Омар.

Позже некоторые демократы, включая спикера Палаты представителей Нанси Пелоси резко раскритиковали Омар за ее словам. Они считают, что ее заявления являются антисемитскими.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля приедет в Киев, чтобы поговорить с Зеленским и помянуть жертв Бабьего Яра.

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