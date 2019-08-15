Шекспировские страсти разыгрались сегодня днем в нежилом здании бывшего общежития рядом со станцией метро "Кловская".

Как мы узнали из собственных источников в патрульной полиции, местный бездомный, подрабатывающий дворником распивал в своей дворницкой спиртное вместе с товарищем, который также помогал местному ЖЭКу с уборкой и его подругой.

В процессе возлияний мужчины начали ругаться так как гостю показалось что хозяин дворницкой пристает к его возлюбленной.

Не стерпев такой обиды, гость схватил нож со стола и ударил несколько раз своего оппонента.

Испугавшись крови убийца побежал за помощью, а когда вернулся, то потерпевший был уже мертв.

Полиция задержала убийцу в этом же дворе по горячим следам. За умышленное убийство задержанному молодчику грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее "Страна" рассказывала, что в Австралии больной мужчина зарезал юную проститутку и едва не убил вторую.

Также мы писали, что в Украине выйдет книга о серийных убийствах, в которой соберут самые резонансные преступления с 80-х годов.