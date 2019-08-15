Столичная прокуратура подозревает 18-ленего парня в покушении на убийство водителя такси. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Как установило следствие, 13 августа подозреваемый находился около супермаркета "Сильпо" на проспекте Победы. Там он попросил водителя такси отвезти его за пределы Киева в село Тарасивщина Вышгородского района Киевской области.

Когда они прибыли на место, подозреваемый в состоянии наркотического опьянения решил убить водителя.

"Для этого он выключил свет в салоне автомобиля, достал из сумки нож и нанес несколько ударов в грудь и голову водителя. Однако, потерпевший оказал сопротивление, поэтому злоумышленник не доведя свой умысел до конца, покинул место совершения преступления", - говорится в сообщении.

Сообщается, что действия правонарушителя квалифицированы по ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 115 УК Украины, а именно, в неоконченном покушении на убийство другого человека.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

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