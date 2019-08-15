Заместителю министра по вопросам оккупированных территорий Юрию Грымчаку следователи объявили о подозрении в по ч.4. ст. 190 Уголовного кодекса Украины.

Адвокат подозреваемого Дмитрий Мельник ранее отметил, что правоохранителям неизвестно, где именно будут избирать меру пресечения – это может быть Печерский или Черниговский суд, но после вручения ходатайства об избрании меры пресечения стало понятно, что выбран именно последний - Черниговский.

Также Мельник отметил, что Грымчака пытались допросить в качестве подозреваемого, но он отказался давать показания на основании ст. 63 КУ.

Как отмечается, по данным следствия, эти лица путем обмана завладели чужим имуществом - денежными средствами - в особо крупном размере.

В свою очередь в Генеральной прокуратуре Украины информируют, что в пятницу будут принимать решение об избрании меры пресечения по месту нахождения органа досудебного расследования.

"Подозрение предъявлено. Я выполняю отдельное процессуальное действие, сообщаю о подозрении и провел допрос подозреваемого. Вопрос будет решаться завтра относительно избрания меры пресечения, и по месту расположения органа досудебного расследования следователь будет обращаться по согласованию с прокурором до суда...", - сообщили прокурор Генпрокуратуры.

Как сообщалось, правоохранители в ходе обыска в квартире заместителя Грымчака изъяли пять патронов, а при задержании у него был пистолет.

Вечером 14 августа Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Служба безопасности Украины под процессуальным руководством Генпрокуратуры задержали Грымчака и его пособника за вымогательство взятки в размере $1,1 млн. Они были задержаны "на горячем" при получении части средств в размере 480 тыс. долл.

15 августа руководитель Управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк пояснил, что возможное преступление, совершенное Грымчаком, было выявлено в ходе расследования производства о нападении на активистку Татьяну Черновол (ныне – народный депутат), но не имеет отношения к тому преступлению.