В Киеве на улице Лютеранской, рядом с Офисом президента провалился асфальт.

Авария произошла из-за проблем с коммуникациями. Какие именно коммуникации послужили причиной обвала, устанавливают коммунальщики.

В "Киевавтодоре" уточнили, что авария произошла около 07:00 в четверг, 15 августа. Дорогу после случившегося не перекрыли.

"Асфальтное покрытие ушло под землю. К счастью, в тот момент на дороге никого не было. В "Киевтеплоэнерго" говорят - произошло это из-за прорыва трубопровода. К работе приступили сразу и прорыв локализовали", - говорится в сюжете ТСН.

Ранее "Страна" рассказывала, что возле парка Победы в Киеве из-под асфальта забил мощный водопроводный гейзер.

Также мы писали, как в Полтаве легковушка провалилась под асфальт и утонула в яме с водой.