В Киеве пьяный мужчина напал и избил в супермаркете супружескую пару и их шестилетнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

По данным прокуратуры, нападавшему объявлено о подозрении по двум статьям: ч. 1 ст. 296 УК Украины (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся особой дерзостью или исключительным цинизмом) и ч. 1 ст. 122 УК Украины (умышленное средней тяжести телесное повреждение).

Отмечается, что происшествие случилось 11 августа в помещении супермаркета по улице Филатова в Печерском районе Киева.

43-летний киевлянин в состоянии алкогольного опьянения беспричинно стал приставать к супругам, после чего начал их избивать, при этом громко нецензурно выражаясь. После он начал преследовать потерпевших и на улице.

Сначала хулиган начал пинать автомобиль, за руль которого села женщина, после чего ударил мужчину, который шел за руку с ребенком. В итоге отец упал и сломал руку, а мальчик получил ушиб головы.

Видео: Facebook/Прокуратура міста Києва

Как сообщается, нападавший был задержан, в данный момент решается вопрос об избрании для него меры пресечения.

Скриншот: Facebook/Прокуратура міста Києва

Ранее сообщалось, что прокуратура направила в суд дело против хулиганов, которые в Киеве на детской площадке избили отца на глазах у дочери.

Также мы писали, что неадекватного хулигана, который избил дедушку и двухлетнего ребенка, посадили под стражу.