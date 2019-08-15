Заместителю министра по вопросам оккупированных территорий Юрию Грымчаку следователи объявили о подозрении по ч.4. ст. 190 Уголовного кодекса Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

"15 августа 2019г. сообщено о подозрении задержанным накануне замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, а также его "помощнику". Правовая квалификация действий указанных лиц - ч. 4 ст. 190 УК Украины", - говорится в сообщении НАБУ на странице в Facebook.

Как отмечается, по данным следствия, эти лица путем обмана завладели чужим имуществом - денежными средствами - в особо крупном размере.

"Их разоблачили и задержали сразу после получения части неправомерной выгоды 14 августа 2019г., которая была изъята во время осуществленных обысков", - сказано в сообщении.

Часть 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины - мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой, - наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Напомним, вчера вечером на взятке задержали заместителя министра по вопросам оккупированных территорий Юрия Грымчака.

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