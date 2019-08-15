Прежде чем начать худеть стоит рассчитать индекс массы тела и определить, не является причиной лишнего веса какая-нибудь болезнь. Об этом на своей странице в соцсети пишет и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун.

По ее словам, причиной появления лишних килограммов может быть диабет 2 типа, предиабет, дислипидемия (нарушение баланса липопротеинов крови), наличие сердечно-сосудистых болезней, в т.ч. гипертензии, сердечной недостаточности, синдрома поликистозных яичников, апноэ, мужского гипогонадизма (брака половых гормонов), астмы, депрессии, бесплодия, остеоартрита, гастроэзофагеальной рефлюксной болезни.

По мнению чиновницы перед тем, как сесть на диету или записаться в спортзал нужно сделать несколько шагов, чтобы обезопасить себя от сложных последствий:

расчитать индекс массы тела;

сдать анализы;

посктить врача, который должен изучить семейную историю пациента, образ жизни и способы похудения, которые уже были опробованы;

"На основе клинического вывода, врач должен предложить схему похудения: план здорового питания, физической активности, построения здоровой среды, которая способствует похудению (например, близкие прекращают вас упрекать "очередной диетой" и предлагать пирожки под угрозой оскорбления) и повышение образованности по здоровому образу жизнь. Но это точно не должен быть марафон похудения", - пишет Ульяна Супрун.

Также она считает, что для предотвращения или лечения сопутствующих заболеваний ставят целью сбросить от 5 до 15% веса. А если есть гормональные или другие физиологические нарушения - причины набора веса, то следует устранять в первую очередь их. При этом новый рацион питания должен предложить диетолог или санолог.

Какие изменения необходимы в рационе:

Уменьшить потребление калорий на 500-700. В отдельных случаях, под наблюдением врача, можно уменьшить сильнее.

Выбрать ту диету, которая отвечает предпочтениям пациентам. И низкоуглеводные, и низкожировые диеты сопоставимо эффективны, однако более гармонично - сократить потребление всего понемногу, увеличить потребление овощей и белка, и существенно сократить количество соли в пище.

Заменить вредные блюда на здоровее. Диета - это не только капуста и куриное филе без специй. Худеть должно быть приятно.

Тренер и / или физиотерапевт должны подобрать для пациента план физических нагрузок:

Аэробные нагрузки 3-5 раз в неделю. Их интенсивность должна постепенно расти.

Силовые упражнения для всех основных групп мышц следует делать 2-3 раза в неделю.

Помочь пациенту стать более активным в течение дня.

Все рекомендации следует давать с учетом возможностей конкретного человека.

Физические нагрузки - это не просто "сжигание калорий". Это наращивание мышечной массы, а следовательно, способности организма в состоянии покоя тратить больше энергии. Это повышение самооценки пациента. Это выделение дофамина и эндорфинов во время занятия. Это снижение уровня стресса, потому что во время тренировки люди думают о тренировках, а не рефлексируют и паникуют (в основном).

Наконец, нужна поддержка и решения поведенческих проблем, приводящих к набору веса. В этом помогут когнитивно-поведенческий терапевт, психиатр (в случае депрессии или тревожности), клинический психолог.

Наладить полноценный сон

Научиться управлять стрессом

Контролировать что и когда едите

Знать, как управлять приступами желания поесть, разорвать цикл "мне плохо - надо что-то съесть - мне плохо, потому что набираю вес".

Найти группу поддержки - профессиональную, а также в кругу близьких.

Сочетание диеты и / или физической активности и психологической помощи делает похудения более эффективным и стабильным на протяжении длительного времени.

Бывает так, что изменение образа жизни не помогает, или вес возвращается, или человек уже имеет последствия лишнего веса или ожирения.

В таком случае нужно медикаментозное лечение ожирения. Есть несколько звеньев: влияние на ферменты, прием витаминов и гормонов, воздействие на рецепторы нейромедиаторов.

Понадобится также терапия сопутствующих состояний, например диабета 2 типа. Лекарства подбираются в пределах протокола, но для конкретного пациента и его состояния.

В некоторых случаях требуется операция по уменьшению желудка.

Лечение ожирения - это сложная задача, потому что это - хроническое состояние, и оно нуждается в постоянной оценке со стороны врача и изменения схемы лечения с потребностями.

Если у вас нет ожирения, то предотвратите набора веса и худейте с помощью оптимизации питания, физической активности и поддержки окружающих.

Следите за своим физическим и психическим здоровьем. Переедание, стремление только к сладкой и быстрой еде, нежелание есть овощи, потеря аппетита - тревожные сигналы.

Ешьте простую, преимущественно растительную пищу, но не забывайте обо всех компонентах здорового рациона.

Избегайте перекусов и еды на ночь.

Поддерживать здоровый вес помогает здоровый кишечник. Для здоровья микробиоты кишечника не обязательно пить пробиотики - достаточно употреблять клетчатку, как можно меньше потреблять алкоголя, избегать слишком жирной и сладкой пищи, пить воду согласно чувство жажды. Последний совет касается здоровых людей среднего возраста. Пожилые люди и дети должны пить по напоминанию, а те, у кого есть отеки - в сопровождении медикаментов.

Не делайте себе "14 дней без углеводов", но задайтесь целью привыкнуть к муке грубого помола и отрубям, чаю и кофе без сахара, десертам на основе фруктов и орехов, а не сладостей.

Сделайте физическую активность ежедневной практикой.

Наращивайте знания о еде и ее приготовлении.

Не теряйте вес резко. Это нарушает баланс гормонов, которые отвечают за аппетит и жировые запасы, и после желаемого похудения вполне может наступить жор и набор веса.

Достаточно спите. Большинство людей считают, что это невозможно. Но стоит взглянуть на свой распорядок дня и поискать, где время тратится впустую. Возможно, несколько часов перед телевизором стоит заменить несколькими часами сна. Это полезно и для психического здоровья тоже.

Людям, которые лечили ожирение, советуют фармакологическую терапию для предотвращения набора веса.

Иногда людям, прошедшим лечение ожирения, прописывают антидепрессанты.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что Гройсман впервые прокомментировал свое похудение.

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