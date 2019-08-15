В Днепре две девушки устроили бои без правил прямо посреди улицы. Инцидент произошел на жилмассиве Тополь и попал на видео. В кадре обе девушки сошлись в жесткой схватке и упали на землю. Они таскали друг друга за волосы, били руками, ногами. Ссора была серьезная, сообщает местное издание Vgorode.

Отмечается, что драка собрала достаточно зрителей. Очевидца охотно снимали происходящее на видео и никто не пытался разнять девушек. Одна из девушек была в туфлях на высоких каблуках и в джинсах, а вторая - в легком платье, которое ее оппонентка пыталась с нее стянуть. Таким образом она только подстегивала интерес прохожих к драке.

В итоге девушки сами прекратили драться и разошлись. Правда, уже с растрепанными прическами, разорванной одеждой и сломанным каблуком.

Ранее "Страна" писала о том, что в Иерусалиме схлестнулись в драке тысячи мусульман и евреев.

Также мы сообщали, что на видео попала драка водителя с двумя агрессивными пешеходами в Киеве.