Миллиарды лет назад Юпитер вероятно пережил лобовое столкновение с новорожденной планетой. Из-за этого его природа сильно изменилась. К таким выводам пришла группа исследователей пришла к такому выводу, после проведения многочисленных компьютерных 3D-симуляций, передает Newsweek.

Как считают ученые, это может объяснить некоторые странные замеры, который собрал аппарат Juno на орбите Юпитера. Отмечается, что данные с Juno позволили ученым создать точную картинку гравитационного поля гигантской планеты. Это позволило сделать выводы о составе и внутренней структуре Юпитера.

Однако, наблюдения показали, что его ядро менее плотное и гораздо больше, чем ученые ожидали. На самом деле, данные Juno указывают на то, что у планеты разбитое ядро, которое содержит тяжелые элементы. И эти элементы распространились почти на половину радиуса Юпитера. Это противоречит стандартной теории о формировании планет.

"Это смущает. Выходит, случилось нечто, что разбавило ядро и принесло невероятные изменения", - сказала соавтор исследования из Университета Райса Андреа Иселла.

Одно из возможных объяснений, по мнению ученых, заключается в том, что на ранней стадии развития компактное ядро Юпитера постепенно развалилось. Однако, такая гипотеза содержит много серьезных неточностей.

Поэтому ученые допускают, что около 4,5 миллиарда лет тому произошло лобовое столкновение молодого Юпитера с большой планетой, которая тоже еще только формировалась. В результате с начала плотное ядро газового гиганта могло разбиться, что привело к смешению тяжелых элементов с менее плотными наружными слоями.

Сначала Иселла скептически отнеслась к идее, когда ее озвучил главный автор исследования Шан-Фэй Лю из Университета Сун Ятсена.

"Для меня это прозвучало как нечто невероятное, как один шанс на триллион. Но Шан-Фей убедил меня, проведя расчеты, которые указали, что все не так уж и невероятно", - сказала она.

Как сообщается, исследователи провели тысячи компьютерных симуляций, которые показали, что столкновение действительно могло состояться.

Лишь один вид столкновения мог привести к появлению такого типа ядра, которое сегодня наблюдается у Юпитера. Для этого он должен был столкнуться лоб в лоб с другой "планетой-эмбрионом", масса которого должна быть в 10 раз большей, чем у Земли.

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