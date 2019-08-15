В четверг, 15 августа, курс доллара опустился сразу на 8 копеек, а межбанк закрылся в рамках 25,165-25,23 грн/$. Об этом сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко, передает UBR.ua.

Отмечается, что бизнес слишком долго ждал с крупными продажами валюты - поджидал максимальный рост курса. Котировки росли на ожиданиях и сделках: максимум дня — 25,395-25,43 грн/$. "Дорогой доллар откупали те, кто получил гривну по ОВГЗ, и стоит на выход из страны", — объяснил финансовый эксперт Василий Невмержицкий.

Когда крупные корпорации вышли активно продавать большие партии валюты, покупателей осталось совсем немного. Большинство импортеров уже скупилось, закрыло сделки и ушло. В итоге пришлось продаваться тем, кто остался и подешевле.

На этой волне вышел Нацбанк и приобрел по 25,24 грн/$ привычные $20 млн.

Не продавать "американца" несколько дней корпорации просто не могли. Ведь им как раз сейчас нужна гривна, на корсчетах осталось немного денег. А всем надо платить налоги, и срок — до 20 августа.

"Гривна нужна для обеспечения предстоящих бюджетных платежей и авансовых выплат. Снижение же остатков на корсчетах банков составило почти на 2 млрд грн", — объяснил ситуацию директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Наличный рынок отреагировал на события межбанка. Средняя цена продажи доллара людям опустилась на 5 копеек, и оказалась в рамках 25,40-25,50 грн/$. Минимальный курс оказался на 25,25 грн/$, а максимальный — 25,75 грн/$. При этом выкуп валюты у населения производился в рамках 25,0-25,33 грн/$.

Завтра финансисты ждут удешевления валюты.

"16 августа межбанковские торги, скорее всего, будут открываться достаточно широко — где-то в рамках 25,15-25,25 грн/$. Но, думаю, что после этого гривна все-таки будет укрепляться. Ведь бизнесу нужна гривна для уплаты налогов", — считает Юрий Гриненко. Олег Куринной заложил на пятницу более широкий коридор — 25,15-25,30 грн/$.

В целом же финансисты говорят о снижении цен на валюту.

Фото: ubr.ua

"Аграрии получили рекордный урожай и по зерновым, и по масличным. Настроены заводить выручку в Украину, но будут активно лоббировать в правительстве более выгодный курс на конвертацию. Ведь весной они покупали дорогой доллар, когда надо было оплачивать удобрения и посадочный материал. А теперь им предлагают продавать полученную выручку сильно дешевле. А им еще кредиты поотдавать нужно. Бизнес надеется на понимание властей, и будет надеется, что они заинтересованы в наполнении госбюджета", — отметил Василий Невмержицкий.

Ранее сообщалось, что курс доллара начал активно расти из-за массового вывода капиталов из Украины.

Также мы писали, что в среду на межбанке доллар подорожал до 25,2525 грн/$1.