Супруга задержанного по подозрению в мошенническом завладении $1,1 млн замминистра Юрия Грымчака, Юлия, пожаловалась на плохое финансовое состояние их семьи. Об этом она сообщила на брифинге, передает Newsone.

По словам женщины, у них нет денежных сбережений и транспортных средств, а из недвижимости в собственности только трехкомнатная квартира в Киеве.

Юлия Грымчак пожаловалась, что денег ей хватит только до конца месяца, а потом ей попросту нечем будет кормить детей. К тому же у них еще на иждивении две престарелых матери.

По словам Юлии Грымчак, она безработная, а семья с детьми и двумя бабушками живет только на министерскую зарплату Юрия Грымчака.

Фото: newsone.ua

Ранее "Страна" писала о том, что при задержании Грымчак был вооружен пистолетом - жена замминистра.

Также мы сообщали, что по данным НАБУ, Грымчак брал взятки за влияние на суд и согласование земельных проектов.