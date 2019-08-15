Экс-президент Украины Петр Порошенко начал собирать подписи уходящих депутатов из БПП под конституционным представлением, в котором он хочет признать неконституционным закон о Государственном бюро расследований, так как по Конституции президент не имеет полномочий назначить главу ГБР. Об этом на телеграме рассказала юрист Андрей Портнов.

Он отметил, что два депутата от БПП уже подтвердили, что их фракция собирает подписи за конституционное представление о неконституционности назначения главы Государственного бюро расследований, за создание которого сами же и проголосовали.

"Одноходовость этой примитивной затеи в том, что именно депутаты БПП были соавторами этого закона, 92 депутата его фракции за него проголосовали, а сам Порошенко забыл применить к нему вето, подписал и хвалил на пресс-конференциях", - заявил Портнов.

По его словам, Порошенко не беспокоила неконституционность закона, когда он является гарантом Конституции. Однако озабоченность этим вопросам пришла к нему, когда он начал ходить туда на допросы.

"Надо ж быть таким тупым, чтобы не прогнозировать, что именно тебе наденут на голову подписание этого закона и голосование за него твоей фракции. И что для сбора положенных 45 подписей для обращение в КС у тебя есть только 25 и тебе нужно взять по делу ещё фракцию подконтрольного себе Вакарчука, у которого ещё 20. Если думал, что это пройдёт незаметно, то тоже тупой, а если рассчитывал, что КС вынесет об этом решение до твоего приговора - то очень тупой", - подчеркнул Портнов.

Скриншот: t.me/PortnovUA

Ранее сообщалось, что Портнов объявил о начале учебно-воспитательных мероприятий по отношению к Порошенко.

Также мы писали, что Портнов подал в суд против Порошенко за заявления о "сливе" материалов по морякам России.